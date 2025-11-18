Nava cu GPL lovită de o dronă arde în continuare. Flăcările mențin Tulcea într-o stare de alertă maximă

Flăcările care au cuprins nava încărcată cu GPL nu au putut fi stinse nici până marți dimineață. „În acest moment, încă este flacără la bordul navei”, avertizează ISU Tulcea, în timp ce incendiul continuă să ardă puternic și să mențină un risc uriaș de explozie.

Incidentul a început luni dimineață, când nava ce transporta GPL a fost lovită de o dronă în timp ce naviga pe Dunăre, în apropierea județului Tulcea.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele de monitorizare și supraveghere radar au detectat ținte în spațiul aerian ucrainean, aproape de granița României.

MApN a notificat IGSU pentru declanșarea procedurilor de alertare, iar la ora 02:30 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului.

Localitățile Plauru și Ceatalchioi, evacuate

În fața pericolului generat de nava în flăcări, autoritățile au ordonat evacuarea localităților Plauru și Ceatalchioi.

180 de persoane s-au autoevacuat, iar 66 de persoane au fost evacuate de echipele de intervenție, dintre care 24 sunt în prezent cazate în Tulcea.

Toate persoanele evacuate beneficiază de sprijinul autorităților până la eliminarea completă a riscului.

Gravitatea situației

Într-un interviu pentru Digi24, Raed Arafat a explicat gravitatea situației: „Riscul de explozie poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5-5 kilometri conform unor calcule care au fost efectuate”.

Tulcea rămâne sub supraveghere militarizată

Forțe ale ISU, IPJ și IJJ stau în alertă maximă în apropierea zonei de risc, urmărind în timp real evoluția incendiului.