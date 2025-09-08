Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni

UPDATE 12:14 Profesorii au pornit în marș spre Palatul Cotroceni

Sindicaliștii din Educație care protestează luni în Capitală au pornit în marș de la Palatul Victoria spre Palatul Cotroceni.

După ce au pichetat în Piața Victoriei sediul Guvernului, protestatarii merg în marș pe traseul Piața Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești – Palatul Cotroceni.

UPDATE 11:25 Daniel Fenechiu (PNL): Am vorbit cu profesori, mulți nu sunt atât de deranjați de aceste măsuri

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, crede că protestele sindicatelor din învățământ se vor calma și spune că a vorbit cu mulți profesori și că mulți dintre ei nu sunt deranjați de măsurile luate de Guvern.

„De fiecare dată când faci o reformă, te lovești de inerția categoriei sociale care este vizată de reformă, o rezistență din sistem (…). Pe un fond în care Executivul încearcă să diminueze deficitul bugetar, Executivul vine și spune: domnule, stai puțin, hai să muncim puțin mai mult, cândva, norma didactică avea 20 de ore, hai să o readucem acolo”, a declarat la RFI Daniel Fenechiu.

UPDATE 11:00 Protestul a început

Profesorii s-au strâns în fața sediului Guvernului. Mii de sindicaliști din învățământ participă luni, de la ora 11.00, la protestul din Capitală, nemulțumiți de măsurile fiscal-bugetare luate de Guvern în acest domeniu.

Protestul este organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația Națională „Alma Mater”. Și organizațiile elevilor și studenților au transmis că susțin revendicările profesorilor.

Mii de sindicaliști din întreaga țară au ajuns cu autocare în Capitală pentru a participa la protest.

UPDATE 10:20 Profesorii au început să se adune în Piața Victoriei

Profesorii au început să se strângă în Piața Victoriei. Numărul acestora depășește 200, în acest moment. Aceștia sunt veniți din mai multe județe ale țării, printre care Mehedinți, Bacău, Suceava, Iași, Galați și Constanța. Sursa: captură video Gândul

UPDATE ANOSR: Studenții se alătură protestelor de luni și anunță acțiuni similare la începutul anului universitar

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță că studenții vor participa luni la protestele sindicatelor din învățământ și că, după deschiderea anului universitar, va organiza proteste în toate centrele universitare din țară.

Astfel, luni, studenții vor fi în stradă în fața Guvernului României împreună cu profesori și elevi: „solicităm îndepărtarea cu celeritate a măsurilor de austeritate care limitează dreptul la un învățământ echitabil și accesibil pentru toată lumea”.

UPDATE 9:10 Amenzi de circulație în mai multe locuri, azi, cu ocazia primei zile de școală

În prima zi de școală, polițiștii au avut mai multe acțiuni, având în vedere că traficul a devenit aglomerat odată cu apropierea orelor de începere a festivităților.

Pe Bulevardul Pache Protopopescu, de exemplu, în zona Școlii Gimnaziale nr. 56, s-au dat amenzi de circulație încă din prima zi de școală.

UPDATE Nicușor Dan și-a dus copilul la școală, în prima zi. Se va întâlni cu profesorii la Cotroceni / De ce n-a participat la festivitatea de început de an

Însoțit de SPP-iști, președintele Nicușor Dan și-a adus luni copilul la școală, în prima zi din noul an școlar. Președintele a anunțat că se va întâlni cu profesorii la Cotroceni, scrie Gândul.

Președintele Nicușor Dan a declarat că există această tensiune în societate și că nu a reacționat până acum pentru că a lăsat lucrurile la latitudinea Guvernului.

Motivul pentru care nu a participat la festivitatea de început de an școlar poate fi citit AICI.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Sindicatele din educație au făcut public programul oficial al manifestației care va avea loc la București, luni, 8 septembrie 2025, chiar în prima zi de școală.

Marșul este organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația Națională „Alma Mater”.

Conform datelor transmise de organizatori, la protest sunt așteptați mii de profesori. Aceștia se vor strânge atât în Piața Victoriei, cât și pe traseul ce duce către Palatul Cotroceni.

Programul zilei de protest

10.00 – 11.00 Adunarea participanților în Piața Victoriei

11.00 – 12.00 Pichetarea Guvernului României

12.00 – 13.30 Marș pe traseul Piața Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești – Palatul Cotroceni

13.30 – 14.30 Pichetarea Palatului Cotroceni

14.30 – 16.00 Plecarea participanților

Sindicaliștii afirmă că protestul este un răspuns la prevederile din Legea 141/2025, cunoscută și sub denumirea de „Legea Bolojan”.

Documentul a inclus creșterea normei didactice, comasarea unor unități școlare și diminuarea burselor. Profesorii au declarat că aceste măsuri vizează, în mod special, condițiile de funcționare a școlilor, precum și calitatea actului educațional pentru elevi.

Protestul are o semnificație aparte, pentru că amintește de momentele din primăvara anului 2023. Atunci, peste 12.000 de dascăli au mers spre Cotroceni și au ocupat integral Pasajul Basarab, lung de aproape 2 kilometri.

Coloana aceea umană de profesori și învățători a fost, practic, un semnal de alarmă în ceea ce privea nemulțumirile din sistemul educațional.

La acel moment, acțiunea a devenit un simbol, sau mai exact, un reper al grevei din învățământ.

Mesajul ministrului Daniel David

Duminică, ministrul Educației, Daniel David, a publicat un mesaj în contextul începerii noului an școlar, care este marcat de protestele anunțate de către sindicaliști.

„Cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase”, susține ministrul Educației, Daniel David, în contextul protestelor anunțate de sindicaliști.

„Văd acum, când copiii se pregătesc să revină la școală, că sunt încă unele întrebări și îngrijorări generate de efectele mișcării sindicale. Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora”, susține Daniel David.

El spune că înțelege nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare, dar crede că acestea trebuie folosite „nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”.