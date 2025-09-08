ANOSR anunță că va continua protestele masive și marșurile studenților în toate centrele universitar

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a transmis în cadrul discuției cu președintele că studenții sunt hotărâți să înceapă o serie de proteste și manifestații odată cu începerea anului universitar, dacă măsurile de austeritate instaurate prin Legea nr. 141/2025 care afectează educația nu vor fi abrogate.

ANOSR a fost alături de federațiile sindicatelor profesorale și de elevi astăzi, 08.09.2025, în cadrul revoltei desfășurate împotriva măsurilor de austeritate care afectează întreg sistemul de învățământ și beneficiarii acestuia, inclusiv studenții. Protestul a început la ora 11 în fața Guvernului României unde studenții, profesorii, părinții și elevii și-au arătat nemulțumirea în stradă față de deciziile cuprinse în cadrul Legii nr. 141/2025, solicitând totodată abrogarea acestora cu celeritate pentru a putea desfășura în condiții normale procesul didactic.

La Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a invitat la discuții reprezentanții tuturor actorilor din educație afectați de aceste măsuri.

ANOSR a reprezentat interesele tuturor studenților prin Președintele federației, care a expus întreaga situație cu care se confruntă comunitatea studențească, subliniind necesitatea de a avea un sistem de burse satisfăcător și corect din punctul de vedere al criteriilor de acordare a acestora, perioadei, numărului de beneficiari și, nu în ultimul rând, cu un cuantum minim al bursei sociale care să acopere nevoile reale ale studenților. Mai mult decât atât, în discuție a fost punctată și limitarea nejustificată a dreptului studenților de a călători beneficiind de reducerea de 90% pe toate rutele, drept care a fost îngrădit în urma prin adoptarea O.U.G. 156/2024. Reprezentantul ANOSR a transmis faptul că în mai puțin de 25 de zile, anul universitar va începe în toate instituțiile de învățământ superior din țară, iar studenții sunt hotărâți să înceapă o serie de proteste în toate centrele universitare, dacă măsurile cuprinse în cadrul Legii nr. 141/2025 care afectează învățământul nu sunt abrogate.

„Deciziile Guvernului României, avându-i în prim plan pe Prim-ministrul și Ministrul Educației și Cercetării, prevăzute de Legea nr. 141/2025 nu fac decât să accentueze inechitățile deja existente din sistemul de educație și să afecteze accesul la studii superioare al persoanelor aflate în situații socio-economice dificile sau cu nevoi educaționale speciale, determinând o creștere a numărului de studenți care se vor afla în imposibilitatea de a-și susține financiar parcursul educațional, ceea ce va genera o sporire a abandonului universitar. Acest fenomen de părăsire a sistemului de învățământ reprezintă o problemă majoră pentru țara noastră, având o rată de peste 40%.

Prevederile Legii nr. 141/2025 diminuează fondul de burse și protecție socială cu aproximativ 52%. Conform analizei ,,Bursele studenților – ,,povara” statului de 10 ani”, publicată de ANOSR în 14.08.2025, fondul de burse a fost dintotdeauna insuficient în raport cu cheltuielile reale pentru trai ale studenților, calculele noastre arătând că, în prezent, pentru a acoperi toate cheltuielile de trai necesare, cuantumul minim al bursei sociale ar trebui să fie de 1588 de lei, în loc de doar 925 de lei cât este acum. În aceeași analiză demonstrăm cum numărul de studenți care vor putea beneficia de bursă începând cu noul an universitar ar putea să scadă cu aproximativ 44.000”, transmite organizația.

Cerințele ANOSR

• revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni)

• revenirea la acordarea burselor către studenți pe toată durata anului calendaristic (12 luni)

• creșterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut

• reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat

• diversificarea de către universități a formelor de sprijin pentru studenți, din venituri atrase de acestea, inclusiv prin proiecte instituționale

• creșterea contribuției din fonduri proprii a instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenților eligibili pentru burse sociale

• abrogarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 de la art. XXIX, alin. (1) care limitează dreptul studenților de a beneficia de facilitățile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.

ANOSR anunță că va continua protestele masive și marșurile studenților în toate centrele universitare, dacă prevederile Legii 141/2025 nu vor fi eliminate.