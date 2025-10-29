Profesorii anunţă referendum pentru grevă generală

Liderul sindical Marius Nistor, preşedintele Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, spune că „vremea pichetărilor a trecut” şi că, „imediat după mitingul din 29 octombrie, în învăţământ se va declanşa referendum naţional privind greva generală”. Potrivit edu.ro, sindicalistul acuză că măsurile asumate prin Legea 141 lovesc în sistemul preuniversitar şi universitar, în elevi, în studenţi, „în viitorul României, în viitorul copiilor”.

Mobilizare sindicală la Guvern

Protestul de miercuri este organizat de principalele confederații sindicale – Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, CNSLR Frăția, CSDR şi Confederația Sindicală Naţională Meridian – în faţa Guvernului României, ca reacţie la „problemele sociale şi economice majore cu care se confruntă lucrătorii din România”.

Sindicaliştii au făcut apel, într-un comunicat comun citat de G4Media, la „mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, pensionarilor și tinerilor”, afectați de măsurile de austeritate despre care afirmă că „au lovit toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflați la putere nu au resimțit nicio tăiere”. Alături de confederațiile sindicale, și studenții și-au anunțat participarea la protest.

„Am demonstrat că ne mobilizăm”, spune liderul profesorilor

Liderul Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor, a precizat că protestele din învăţământ vor continua până la abrogarea măsurilor asumate prin Legea 141 şi demisia sau demiterea ministrului Educației.

Sindicalistul a dat exemplu mobilizarea din 8 septembrie, când peste 30.000 de angajați din educație au ieșit în stradă, arătând capacitatea profesorilor de a reacționa și disponibilitatea lor de a continua protestele: „Am demonstrat care este reacția din partea sistemului de învățământ preuniversitar și universitar”, a spus liderul sindical.

El argumentează că în România „ţara cu cel mai mic buget” pentru educaţie, profesorii sunt plătiţi „la plata cu ora la nivelul unui zilier”, iar în clase „numărul de elevi a crescut nepermis de mult”.

„Greva generală va trebui să aibă loc”

„Greva generală va trebui să aibă loc, pentru că nu putem tolera aceste măsuri care lovesc în interesul învățământului românesc, în viitorul României, în viitorul copiilor noștri”, a susținut Marius Nistor.

Sindicaliştii din învăţământ susţin că reformele asumate prin Legea 141/2025 introduc măsuri care afectează direct actul educaţional și condiţiile de muncă: de la creşterea normei didactice și supradimensionarea claselor până la plata profesorilor „la nivelul unui zilier” şi comasarea unor școli. În plus, liderii sindicali sunt nemulțumiți că legea a fost adoptată fără consultare cu partenerii de dialog social, adică fără discuții cu sindicatele din educație.