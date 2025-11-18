Șeful Google avertisment pentru medici și profesori: Oamenii care vor avea succes în aceste profesii sunt cei care învață să folosească aceste instrumente

„Va trebui să trecem prin perturbări sociale”, a avertizat el, adăugând că aceasta va „crea noi oportunități”.

„Va evolua și va transforma anumite locuri de muncă, iar oamenii vor trebui să se adapteze”, a mai spus Pichai. Cei care se vor adapta la AI „vor avea rezultate mai bune”.

„Nu contează dacă vrei să fii profesor sau medic. Toate aceste profesii vor exista în continuare, dar oamenii care vor avea succes în fiecare dintre aceste profesii sunt cei care învață să folosească aceste instrumente”, a adăugat CEO-ul Google.

Avertismente de la lideri tehnologici și lideri financiari

Declarațiile CEO-ului Google se înscriu într-un cor tot mai puternic de voci de la vârful economiei globale, care avertizează că nimeni nu va rămâne neatins de transformarea adusă de inteligența artificială.

Șeful Microsoft, Satya Nadella, a subliniat că „cea mai grea parte” a AI nu este tehnologia în sine, ci schimbarea modului în care lucrăm. Potrivit acestuia, munca de tip „knowledge work” nu va dispărea, dar va fi reorganizată în jurul colaborării dintre oameni și agenți AI, ceea ce înseamnă că fluxurile de lucru vor trebui regândite de la zero.

La rândul său, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, vede AI mai degrabă ca pe un amplificator al capacităților umane decât ca pe un înlocuitor direct. „Nu îți vei pierde jobul în fața unui AI, ci în fața cuiva care știe să folosească AI”, a spus el, avertizând că „joburile tuturor vor fi schimbate”, chiar dacă în paralel vor apărea roluri noi, adesea mai bine plătite, generate de creșterea de productivitate.

Un ton mult mai pesimist are Dario Amodei, CEO Anthropic, care estimează că până la jumătate dintre joburile de birou de nivel junior ar putea dispărea în următorii ani, pe măsură ce sarcinile repetitive sunt automatizate de modele tot mai avansate.

Și liderii instituțiilor financiare internaționale văd un șoc major pe piața muncii. Directoarea generală a FMI, Kristalina Georgieva, avertiza că inteligența artificială ar putea afecta în jur de 40% dintre locurile de muncă la nivel global, iar în economiile avansate ponderea joburilor expuse la automatizare poate depăși 60%. Fără măsuri de protecție socială și programe serioase de reconversie profesională, riscul este adâncirea inegalităților.

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde,a vorbit la rândul ei despre „puterea transformatoare” a AI. Ea a explicat faptul că viitorul depinde de echilibrul dintre potențialul de automatizare – care poate înlocui locuri de muncă – și potențialul de augmentare, în care tehnologia extinde și îmbogățește rolul angajaților. În scenariul pozitiv, munca nu dispare, dar „rolurile și sarcinile se schimbă”, iar muncitorii trebuie sprijiniți să se adapteze.