De ce se machiază Trump / Obiceiul președintelui american, care-i disperă pe medicii săi

Donald Trump a recunoscut că se machiază și că obișnuiește s-o facă de mai multă vreme.

Într-un recent interviu pentru Wall Street Journal, președintele american admite că are îngrijorări din ce în ce mai mari în privința sănătății sale.

„Mă machiez foarte ușor, în zece secunde”, spune Donald Trump, care dezvăluie că, de câte ori cineva îi strânge mâna mai puternic, se învinețește.

La 79 de ani, Trump a fost fotografiat recent în fața proprietății sale din Mar-a-Lago, Florida, iar fotografiile arătau clar că avea machiaj pe o mână, înainte de întâlnirea recentă cu Volodimir Zelenski.

De ce disperă medicii lui Trump

În interviu, Trump a mai spus că s-a tăiat la mână atunci când procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, i-a strâns mâna cu inelul ei mare, cu diamant, lucru care i-a provocat sângerarea președintelui.

„Inelul mi-a atins dosul palmei și, da, a fost o mică tăietură”, a povestit președintele pentru The Wall Street Journal.

Surse foarte apropiate președintelui, spun că acesta prezintă semne de îmbătrânire ce nu mai pot fi nici negate, nici ascunse.

Tot ele povestesc că președintele are un obicei la care nu vrea să renunțe, în ciuda indicațiilor medicilor: el ia zilnic o aspirină foarte puternică – o rutină pe care nu vrea s-o schimbe, chiar dacă medicii îl avertizează că doza e prea puternică.

„Nu vreau sânge gros, vreau sânge frumos”

Trump se bazează pe „genetica sa bună”, care obișnuiește să se autodeclare „superstițios” ca să justifice că nu vrea să renunțe la obiceiul de a lua aspirină de mai bine de 25 de ani.

Vînătăile apar foarte ușor pe corpul lui Trump, iar asta vine din faptul că ia aspirină de 325 de miligrame zilnic – o doză de patru ori mai mare decât cee ace este considerat a fi o doză mică – 81 de mg.

„Medicii ar prefera să iau doza mai mică. Eu iau doza mai mare, dar am făcut-o ani de zile, iar ceea ce face aspirina asta este să provoace vânătăi”, spune Trump, care mai adaugă: „Se spune că aspirina e bună pentru subțierea sângelui, iar eu nu vreau sânge gros care să-mi curgă prin inimă, vreau sânge frumos, subțire, care să-mi curgă prin inimă”.

Despre alte metode de subțiere a sângelui, Trump nu vrea să audă.

Sportul i se pare plictisitor. „Pur și simplu, nu-mi place”, spune el, „mersul pe jos sau alergatul pe bandă ore întregi nu este pentru mine”.