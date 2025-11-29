UNESCO avertizează asupra limitelor tehnologiei în educație. Rolul profesorilor în formarea elevilor, esențial

Asociația UNESCO a transmis un mesaj important, în perioada aceasta dominată de interesul pentru inteligență artificială și digitalizare.

Organizația a publicat „Teachers cannot be coded”, o campanie care vorbește despre faptul că niciun algoritm nu poate prelua rolul complex al profesorilor.

Mesajul lor este că rolul profesorilor, indiferent de vremurile care urmează, nu se va schimba niciodată. Componenta umană este mai puternică decât orice tehnologie.

„Niciun algoritm, niciun software nu poate înlocui empatia, creativitatea și judecata umană pe care un cadru didactic le aduce la clasă. Profesorii nu pot fi codați”, a transmis UNESCO.

Organizația explică faptul că tehnologia poate aduce sprijin, dar nu poate lua locul unui cadru didactic. Platformele digitale pot prelua sarcini administrative și pot extinde accesul la informație pentru elevi.

Cu toate acestea, procesul educațional depinde foarte mult de contactul uman. Pentru o dezvoltare cognitivă prosperă, elevii au nevoie de interacțiune fizică.

Profesorii sunt cei care trezesc gândirea critică, transmit valori, formează relații de încredere și stârnesc curiozitate, anunță UNESCPO. Toate aceste elemente nu pot fi reproduse de o mașină.

UNESCO atrage atenția asupra unui deficit masiv de personal didactic la nivel global. Până în 2030, sistemele de educație au nevoie de aproape 44 de milioane de profesori noi pentru a atinge obiectivul accesului universal la școală.

În multe state la nivel european, meseria de profesor pierde teren din cauza salariilor reduse, lipsei de interes a instituțiilor educaționale, birocrației crescute.

De altfel, România se confruntă cu situații similare. Situația cadrelor didactice este foarte gravă și în țară, inclusiv prin prisma protestelor profesorilor și a sindicatelor din educație.

Într-un astfel de mediu, tentația de a introduce mai multe procese automatizate în școli este tot mai puternică, iar UNESCO spune că această direcție poate avea un efect negativ major pentru relația dintre elev și profesor.

Organizația insistă că viitorul educației depinde de menținerea profesorilor în centrul actului didactic, nu de înlocuirea lor cu tehnologii care promit eficiență, dar nu pot oferi contact uman real.

În plus, UNESCO propune un set de competențe necesare profesorilor în epoca inteligenței artificiale, astfel încât utilizarea tehnologiei să rămână etică și folositoare pentru elevi.

România, ca țară europeană, intră și ea în acest grup de state unde educație are pierderi.

Sistemul educațional se află sub presiune din cauza creșterii normei didactice, a resurselor limitate, a reducerilor bugetare și a dificultăților de atragere a candidaților spre cariera didactică.

Într-o astfel de situație, digitalizarea nu poate deveni o soluție rapidă care să înlocuiască investițiile reale în oameni. Tehnologia poate completa munca de la clasă, însă nu o poate înlocui, conform UNESCO.

Organizația avertizează că introducerea inteligenței artificiale în școli are nevoie de formare adecvată și reguli clare, dar și de finanțare pentru resursa umană.

În lipsa acestor condiții, educația riscă să devină un proces rigid și rece. Elevii pot ajunge să fie percepuți ca simple „date” într-un sistem orientat spre optimizare. Componenta umană nu va mai fi liantul acela de legătură cu elevii.