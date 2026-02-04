Prima pagină » Social » Referendum printre profesori pentru boicotarea simulărilor la examenele naționale

Federatia Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” anunță că va organiza un referendum în rândul membrilor pentru boicotarea simulărilor la examenele naționale. Asta după ce aproape două treimi dintre sindicaliști au declarat că vor să participe la grevă.
Federația sindicală din învățământ anunță că a finalizat un sondaj în rândul membrilor de sindicat la care au participat peste 17.000 de angajați din sistem.

Rezultatele arată că 70,5% dintre respondenți sunt afectați extrem de mult de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan.

De asemenea, 74,7% sunt deciși să participe la grevă pentru a-și apăra drepturile, iar 71,7% sunt gata să iasă în stradă la proteste locale.

În ceea ce privește momentul oportun pentru declanșarea unei greve, peste 50% dintre cei care au declarat că doresc să participe la grevă (12.735 pers.) au răspuns că aceasta poate fi declanșată atât în martie (în perioada organizării simulărilor examenelor naționale), cât și spre finalul cursurilor anului școlar.

Referendum pentru grevă

Conducerea federației susține că, în baza mandatului dat de membrii de sindicat, va declanșa un referendum pentru neparticiparea la simulările examenelor naționale, prin organizarea unei greve în perioada acestora.

În absența unui răspuns favorabil din partea Guvernului în sensul de a reveni asupra măsurilor anti-educație dispuse în ultimul an, în luna aprilie se va demara referendumul pentru grevă generală, programată pentru ultima decadă a lunii mai 2026, mai arată reprezentanții sindicatelor din învățământ.

