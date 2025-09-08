Protestatarii din Educație, așteptați să discute cu Daniel David

El a spus că Educația a fost prima afectată de măsurile de austeritate.

„Din acest moment noi trebuie să creștem și de aici trebuie să discutăm împreună cum vrem să creștem. Anul școlar a început deja, rețeaua școlară este organizată, normele sunt făcute, n-ai ce să modifici pe parcursul acestui an școlar, dar poți să gândești unele lucruri, începând de anul școlar viitor sau chiar pe parcursul anului, de ce nu, dacă situația fiscal-bugetară se stabilizează, pentru următoarele module sau următoarele semestre la universitate”, a spus Daniel David la Digi24.

Ministrul și-a anunțat disponibilitatea de a discuta cu protestatarii.

„Voi face această invitație pentru o discuție, cei care vor dori să vină mâine și poimâine, ca să construim pe această nemulțumire care există în sistem”, a adăugat ministrul.

Acesta declară că așteaptă rezultatele întâlnirii pe care profesorii o vor avea cu președintele Nicușor Dan și că luni după-amiaza va discuta și cu premierul Ilie Bolojan.