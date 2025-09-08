Prima pagină » Social » Protestatarii din Educație, așteptați să discute cu Daniel David

Protestatarii din Educație, așteptați să discute cu Daniel David

Ministrul Educației Daniel David spune că îi așteaptă marți sau miercuri pe protestatarii din învățământ la discuții.
Protestatarii din Educație, așteptați să discute cu Daniel David
Cosmin Pirv
08 sept. 2025, 13:59, Social

El a spus că Educația a fost prima afectată de măsurile de austeritate.

„Din acest moment noi trebuie să creștem și de aici trebuie să discutăm împreună cum vrem să creștem. Anul școlar a început deja, rețeaua școlară este organizată, normele sunt făcute, n-ai ce să modifici pe parcursul acestui an școlar, dar poți să gândești unele lucruri, începând de anul școlar viitor sau chiar pe parcursul anului, de ce nu, dacă situația fiscal-bugetară se stabilizează, pentru următoarele module sau următoarele semestre la universitate”, a spus Daniel David la Digi24.

Ministrul și-a anunțat disponibilitatea de a discuta cu protestatarii.

„Voi face această invitație pentru o discuție, cei care vor dori să vină mâine și poimâine, ca să construim pe această nemulțumire care există în sistem”, a adăugat ministrul.

Acesta declară că așteaptă rezultatele întâlnirii pe care profesorii o vor avea cu președintele Nicușor Dan și că luni după-amiaza va discuta și cu premierul Ilie Bolojan.