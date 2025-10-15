50 de femei fermier din România și Republica Moldova se alătură programului de granturi educaționale TalentA, derulat de Corteva Agriscience

Participantele provin din diverse regiuni rurale din ambele țări și activează într-o gamă largă de sectoare agricole, inclusiv pomicultură, viticultură, plante aromatice, producție de legume și cereale și apicultură. Printre acestea se numără și studente la agricultură și industria alimentară, alături de tinere antreprenoare dornice să dezvolte afaceri sustenabile, o confirmare a angajamentului continuu al Corteva de a sprijini femeile din comunitățile rurale și de a consolida leadershipul agricol în regiune.

Inițiativa educațională, lansată de Corteva în România în 2020, a fost recunoscută pe scară largă pentru contribuțiile sale la dezvoltarea rurală, oferind în ultimii 5 ani instruire și resurse esențiale unui număr de peste 300 de femei în agricultură.

