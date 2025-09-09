Corteva Agriscience invită femeile fermier din România și Republica Moldova să participe la cea de-a VI-a ediție a programului educațional de granturi TalentA 2025–2026

De la lansarea sa, TalentA a devenit o platformă prin care femeile fermier și studentele dobândesc competențe, resurse și încredere pentru a dezvolta afaceri agricole competitive, contribuind totodată la consolidarea comunităților lor.

Cu înscrierile acum oficial deschise, femeile implicate în activități agricole sunt invitate să aplice pe site-ul oficial până pe 13 octombrie 2025 pentru a beneficia gratuit de cursurile de agribusiness din cadrul noii ediții, desfășurate în perioada octombrie 2025 – februarie 2026. TalentA se adresează femeilor cu vârsta de minimum 18 ani din România și Republica Moldova, care fie activează deja în agricultură, fie sunt înscrise la universități agricole. Sunt încurajate să aplice femeile pregătite să lanseze sau să extindă proiecte care pot evolua în afaceri durabile și competitive, aducând beneficii pe termen lung comunităților lor.

