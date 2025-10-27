HONDA ANUNȚĂ REVENIREA ÎN EUROPA A CELEBRULUI MODEL PRELUDE, SUB FORMA UNUI COUPE SPORTIV HIBRID, DUPĂ 25 DE ANI

Cu o revenire spectaculoasă după 25 de ani, a șasea generație dispune de design exterior inspirat de grația și eleganța atemporală a planoarelor. Designul este dublat de manevrabilitate excelentă și performanțe dinamice de vârf. Acest lucru a fost posibil datorită siluetei late și joase a vehiculului, completate de suspensia cu tehnologie specifică modelului Civic Type R, plus amortizoare adaptive și ultima versiune a sistemului de asistență pentru manevrabilitate dinamică (Agile Handling Assist – AHA) Honda.

Interiorul primitor amintește de cockpitul unui planor, îmbinând perfect confortul și funcționalitatea cu materialele premium și Honda SENSING, sistemul de asistență pentru șofer – pentru o experiență sigură la volanul modelului Prelude.

Citeşte comunicatul integral AICI