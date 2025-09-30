Femeile conduc viitorul în agricultură, cu oportunități în creștere

Agricultura se confruntă la nivel mondial cu provocări tot mai mari, care amenință securitatea alimentară pe termen lung. Deși schimbările tehnologice și de politici sunt adesea menționate drept soluții, o oportunitate adesea trecută cu vederea este reprezentată de sprijinirea femeilor fermier. Femeile din mediul rural susțin gospodăriile, întăresc comunitățile și promovează practici durabile, însă se confruntă frecvent cu bariere în accesarea terenurilor, finanțării, educației și tehnologiei. Conform estimărilor Organizației Națiunilor Unite1, asigurarea accesului egal la resurse pentru femeile din agricultură ar putea crește producția alimentară cu până la 20%, oferind hrană pentru milioane de oameni în plus, la nivel global.

