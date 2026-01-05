Prima pagină » Comunicate » Romantic FM – 32 de ani de muzică, nu zgomot

Romantic FM – 32 de ani de muzică, nu zgomot

Pe 4 ianuarie 1994 se lansa un radio cu o identitate distinctă, un post care își propunea să transforme muzica în stare de bine. Astăzi, la 32 de ani, Romantic FM este unul dintre cele mai longevive și apreciate posturi din FM-ul românesc, un reper de stil, bun-gust și calitate.
Mediafax
05 ian. 2026, 15:32, Comunicate

De-a lungul timpului, Romantic FM a creat trenduri, a setat standarde și a demonstrat că muzica poate fi o experiență, nu doar un fundal. Cu cel mai original playlist din FM, cu cele mai multe piese difuzate fără repetiție și cu o colecție muzicală variatărafinată și exclusivistăpostul a devenit un univers sonor unic.

Având un public premium, cu gusturi alese și o sensibilitate autentică, Romantic FM a fostîn toți acești ani, locul în care s-au ascultat Cele mai frumoase cântece de dragoste și s-au trăit campanii devenite tradiție  Romantic IN LOVE, Un cântec cu MărțișorSărbători cu cântece romanticeTrăiește muzica din viața ta, Arată-mi ce iubești  fiecare o declarație de dragoste pentru cei care ne ascultă.

