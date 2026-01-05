Romantic FM – 32 de ani de muzică, nu zgomot

De-a lungul timpului, Romantic FM a creat trenduri, a setat standarde și a demonstrat că muzica poate fi o experiență, nu doar un fundal. Cu cel mai original playlist din FM, cu cele mai multe piese difuzate fără repetiție și cu o colecție muzicală variată, rafinată și exclusivistă, postul a devenit un univers sonor unic.

Având un public premium, cu gusturi alese și o sensibilitate autentică, Romantic FM a fost, în toți acești ani, locul în care s-au ascultat Cele mai frumoase cântece de dragoste și s-au trăit campanii devenite tradiție — Romantic IN LOVE, Un cântec cu Mărțișor, Sărbători cu cântece romantice, Trăiește muzica din viața ta, Arată-mi ce iubești — fiecare o declarație de dragoste pentru cei care ne ascultă.

