ZTE nubia Air este disponibil în România

ZTE Corporation, lider global în tehnologie și inovare, anunță disponibilitatea pe piața din România a smartphone-ului ultra-slim nubia Air.

nubia Air marchează un pas important înainte în segmentul „Air-style”, combinând o baterie masivă de 5.000 mAh, un ecran AMOLED de 6,78 inci cu rezoluție 1.5K și certificări de impermeabilitate de top – IP69K, IP69 și IP68 – într-un design spectaculos, cu o ramă de doar 5,9 mm grosime și o greutate de numai 172 de grame.

Conform filosofiei de brand „Be yourself”, nubia Air are un aspect estetic de nivel flagship, durabilitate și o experiență profund integrată cu AI, fiind disponibil prin canalul de distribuție ZTE, la un preț care începe de la 1299 Lei.

