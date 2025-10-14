Podgoriile României își consolidează managementul dăunătorilor cu soluții eficiente pentru producții sustenabile

Pentru a răspunde acestor presiuni într-un mod sustenabil, producătorii de vin adoptă instrumente de combatere țintită a dăunătorilor, care oferă un control sigur, cu impact minim asupra mediului, precum Laser®, un produs bazat pe molecula Spinosad, dezvoltat de compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience.

Spinosad este un ingredient activ de origine naturală, obținut prin fermentarea bacteriei din sol Saccharopolyspora spinosa. Recunoscut pentru profilul său favorabil pentru mediu și acțiunea sa selectivă, Spinosad a fost aprobat pentru utilizare pe mai mult de 200 de culturi în 24 de state membre ale UE. Datorită modului său unic de acțiune, intervalului scurt de timp înainte de recoltare și eficacității dovedite împotriva dăunătorilor din ordinul Lepidoptera, Spinosad reprezintă o piatră de temelie a managementului integrat al dăunătorilor (IPM) în viticultura modernă și îi sprijină pe viticultori precum Silviu Trașcă, manager de fermă la Crama Oprișor, să rămână cu un pas înaintea presiunilor tot mai mari ale dăunătorilor.

