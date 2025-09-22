Viticultorii sporesc reziliența culturilor din România cu soluții inovatoare

Aceste condiții cresc riscul apariției bolilor fungice, precum făinarea, care afectează productivitatea viilor prin compromiterea randamentului și calității strugurilor, influențând direct sănătatea și dezvoltarea acestora. Pentru a răspunde acestei provocări, compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience a dezvoltat molecula proquinazid, care țintește germinarea sporilor și inhibă dezvoltarea agenților patogeni.

Integrată în Talendo®, un fungicid conceput pentru combaterea făinării, molecula proquinazid a devenit un instrument esențial în strategiile viticultorilor români de gestionare a bolilor, pentru menținerea stabilității producției și a calității premium a vinului. Pentru inginerul Marian Anghel, director SC Vie Vin Vînju Mare SRL, din județul Mehedinți, Talendo® este de peste cinci ani o soluție de încredere. În cadrul podgoriei de 150 de hectare sunt cultivate soiuri roșii și albe, printre care Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Syrah, Tămâioasă Românească, Sauvignon Blanc, Chardonnay și Riesling Italian. Toți strugurii sunt procesați la fața locului, asigurând astfel întreg ciclul, de la vie la vin îmbuteliat.

