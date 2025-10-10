Comisia Europeană alocă 11,5 milioane de euro pentru fermierii români afectaţi de vremea rea

Potrivit unui comunicat al CE, Comisia mobilizează în total 50 de milioane de euro sub formă de sprijin de urgenţă pentru fermierii din România, Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania şi Polonia.

Banii provin din rezerva pentru agricultură şi sunt destinaţi sprijinirii fermierilor din sectorul fructelor, fructelor cu coajă lemnoasă şi legumelor, care au suferit recent daune semnificative din cauza fenomenelor climatice nefavorabile.

În urma aprobării de către statele membre, Comisia alocă 11,5 milioane de euro României, 7,4 milioane Bulgariei, 10,8 milioane Ungariei, 4,2 milioane Letoniei, 1,1 milioane Lituaniei şi 14,8 milioane de euro Poloniei.

Aceste ţări pot completa acest sprijin al UE cu până la 200 % din fonduri naţionale.