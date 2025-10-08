Dan Motreanu (PNL): PPE sprijină fermierii şi comunităţile rurale în dezbaterile privind PAC

„Partidul Popular European (PPE) este şi va rămâne apărătorul fermierilor şi al comunităţilor rurale. Am luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor din Parlamentul European privind simplificarea Politicii Agricole Comune. Sunt responsabil din partea grupului PPE pe acest dosar extrem de important pentru fermierii români”, a declarat Dan Motreanu.

În urma amendamentelor votate în Comisia pentru Agricultură, europarlamentarul a reuşit să aducă mai multă flexibilitate în aplicarea regulilor de mediu, să includă bolile animalelor în lista situaţiilor eligibile pentru plăţi de criză, să reducă pragul pierderilor de la 20% la 15% şi să crească sprijinul pentru micii fermieri – până la 5.000 de euro anual şi o plată unică de 75.000 de euro pentru dezvoltarea afacerii.

„Aceste măsuri sunt, fără îndoială, binevenite, însă agricultura europeană are nevoie, pe termen lung, de reguli clare, flexibile şi echitabile. Cu toate acestea, în perspectiva următorului buget al UE, asistăm la un alt tip de «simplificare» propus de Comisia Europeană – respectiv o reducere bugetară de 20–30% în termeni reali, după ajustarea la inflaţie, şi dispariţia Pilonului II, prin comasarea acestuia cu fondurile de coeziune”, a avertizat Motreanu.

Europarlamentarul a subliniat că propunerea Comisiei Europene a stârnit reacţii puternice în rândul fermierilor, autorităţilor locale şi comunităţilor rurale, ale căror nemulţumiri riscă să fie exploatate de forţele populiste atât la nivel naţional, cât şi european.

„Fermierii cer simplificare reală, sprijin concret, venituri echitabile şi predictibilitate, iar cetăţenii aşteaptă hrană de calitate, la preţuri corecte. De aceea, avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată şi corect finanţată, care să asigure demnitatea fermierilor şi să protejeze identitatea satelor, tradiţiile şi hrana de calitate”, a mai afirmat Dan Motreanu.