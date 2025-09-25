Fermierii romani fac apel la instrumente sustenabile pentru combaterea provocarilor din agricultura

Consumatorii europeni se bazează pe o aprovizionare constantă cu fructe și legume, atât ca fundament al unei diete echilibrate, cât și ca element major al economiei agroalimentare a continentului. Asigurarea rezilienței acestor culturi în fața unor provocări precum condițiile meteorologice extreme, dăunătorii și bolile care afectează creșterea plantelor devine tot mai importantă pe măsură ce cererea crește, iar sistemele de producție se confruntă cu presiuni economice și de mediu tot mai mari.

Conform datelor Eurostat publicate la finalul anului 20241, livezile de fructe din Europa acopereau 3,7 milioane de hectare în 2020, în timp ce legumele proaspete ocupau 2 milioane de hectare, fiind susținute de aproape 1,5 milioane de exploatații pomicole și peste 700.000 de ferme de legume.

