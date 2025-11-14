Sărbătorile au gust de împreună: Winter Burgers și Criss Cut Fries aduc bucuria iernii

Sărbătorile se trăiesc prin momentele în care suntem aproape unii de alții și împărtășim bucuria simplă de a fi împreună. Sub conceptul #TheChristmasBringers, McDonald’s transformă din nou sezonul rece într-o experiență de gust și emoție, printr-un meniu de iarnă care reunește rețete create pentru a aduce oamenii mai aproape și pentru a transforma fiecare masă într-un moment plin de bucurie.