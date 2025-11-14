Sărbătorile au gust de împreună: Winter Burgers și Criss Cut Fries aduc bucuria iernii

Între 13 noiembrie 2025 și 15 ianuarie 2026, clienții pot descoperi noii Winter Burgers și cartofii prăjiți Criss Cut, o noutate crocantă care completează perfect experiența sezonului. Ediția din acest an aduce trei burgeri cu personalități diferite, dar cu aceeași promisiune: gusturi potrivite pentru zilele reci și întâlnirile cu cei dragi.
- Santa’s Pork Burger – bogat, cremos și intens, este combinația perfectă dintre un patty suculent de porc, un strat generos de sos nacho cheese, un patty de brânză Cheddar, bacon crocant, castraveți murați și ceapă proaspătă. Totul este adăpostit într-o chiflă Maestro pufoasă, ușor rumenită. Un burger care oferă exact acel plus de savoare pe care îl cauți în sezonul rece.
- Santa’s Chicken Burger – o reinterpretare de iarnă a unui clasic preferat. Carnea fragedă de pui se combină cu un patty din cartofi și brânză Gouda maturată, bacon crocant și un strat fin de sos nacho cheese, completate de ceapă proaspătă și castraveți murați. Rezultatul: un gust familiar, dar surprinzător de reconfortant, ca o reuniune în familie după mult timp.
- Santa’s Veggie Burger – o opțiune delicioasă și consistentă pentru cei care preferă gusturile fără carne. Patty-ul din cartof se întâlnește cu un patty de brânză Cheddar, ceapă albă, castraveți murați și sos nacho cheese, într-o combinație echilibrată, savuroasă și plină de texturi. Un burger care demonstrează că magia iernii poate fi 100% veggie.
Citeşte comunicatul integral AICI