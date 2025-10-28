Ucraina afirmă că agricultura sa se dezvoltă „în conformitate cu standardele UE”

„Pentru noi este o plăcere să reconfirmăm că agricultura ucraineană se dezvoltă în linie cu standardele UE”, a spus el la sosirea la reuniunea miniștrilor Agriculturii din Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg, unde a participat la o parte din discuțiile dedicate situației piețelor agroalimentare, scrie EFE.

Acordul cu Bruxelles-ul

Comisia Europeană și Ucraina au ajuns, în luna iunie, la un acord care stabilește o soluție pe termen lung pentru relațiile comerciale dintre Kiev și Bruxelles.

Kachka a subliniat că pactul semnat în vară „va intra în vigoare în câteva zile” și va „recalibra comerțul”. El a adăugat că majoritatea standardelor incluse în acord „fac parte din agenda politică a Ucrainei de mai mulți ani”.

„De aceea, pentru majoritatea acestor standarde nu există dificultăți în a le respecta. Acest lucru demonstrează că Ucraina este unul dintre cei mai buni și mai de încredere parteneri comerciali ai Uniunii Europene, care contribuie la asigurarea securității alimentare a UE”, a afirmat oficialul.

El a explicat că „adesea, exporturile agricole ale Ucrainei reprezintă un instrument foarte bun pentru a garanta rentabilitatea economică a fermierilor europeni, în special în sectorul zootehnic”.

„De aceea vom continua să lucrăm la integrarea sistemului nostru agricol și alimentar cu cel al UE și sper ca, împreună, să devenim actori globali în domeniul securității alimentare”, a transmis Kachka.

Importurile din Ucraina

Întrebat despre interdicțiile unilaterale impuse de unele state membre asupra importurilor ucrainene, comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, a declarat că noul acord comercial cu Kievul, care va intra curând în vigoare, va aduce „previzibilitatea necesară pentru sectorul nostru agricol”.

„Aceasta va elimina, de asemenea, necesitatea unor astfel de măsuri unilaterale”, a precizat el.

Kachka a adăugat că, odată cu noul pact, interdicțiile naționale devin „depășite”. „Anularea lor nu va dura mult, deoarece comerțul este acum predictibil și bine controlat”, a spus el.

Ministrul danez al Agriculturii, Jacob Jensen, a declarat că nu ar trebui să existe „atâta îngrijorare” privind posibilele efecte asupra Politicii Agricole Comune odată cu viitoarea aderare a Ucrainei la Uniune.

„Cred că trebuie să lucrăm împreună cu prietenii noștri din Ucraina pentru ca aceștia să respecte standardele UE și să crească nu doar exporturile, ci și importurile”, a afirmat Jensen.

Tarife și cote

După invazia rusă pe scară largă din 2022, Uniunea Europeană a suspendat taxele vamale și cotele pentru importurile de produse ucrainene.

Totuși, această suspendare, prelungită de mai multe ori, a expirat la 5 iunie și nu a mai fost reînnoită. În schimb, Comisia Europeană și Kievul au negociat o revizuire a așa-numitei zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător dintre UE și Ucraina, parte a acordului de asociere dintre cele două părți. Acordul privind această revizuire a fost anunțat de Executivul european în iunie.

În ultimii ani, fermierii și crescătorii de animale din Europa de Est s-au plâns de creșterea importurilor agroalimentare ucrainene care rămâneau în țările lor și se vindeau la prețuri mai mici.

„Pentru produsele cele mai sensibile, precum zahărul, carnea de pasăre, ouăle, grâul, porumbul și mierea, creșterile sunt modeste comparativ cu zona originală de liber schimb aprofundat și cuprinzător”, a precizat Comisia Europeană într-un comunicat emis în iunie.

„Pentru alte produse au fost aduse îmbunătățiri menite să aducă beneficii ambelor părți, pe baza complementarității piețelor noastre, iar pentru anumite produse nesensibile (cum ar fi laptele fermentat sau mustul) s-a convenit o liberalizare totală”, a adăugat instituția.