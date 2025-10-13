Școlile din Cluj nu mai aprobă excursii și vizite în țară sau străinătate în timpul „Școlii Altfel” sau al „Săptămânii Verzi”

Directorii de școli din județul Cluj nu mai aprobă activitățile de petrecere a timpului liber, din categoria excursiilor și a vizitelor în țară și/sau străinătate în timpul „Școlii Altfel” și a „Săptămânii Verde”.

Acest lucru este specificat de un document emis de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, citat de EduPedu.

Ce se specifică în documentul MEC

În luna mai, Ministerul Educației a trimis către unitățile de învățământ mai multe instrucțiuni pentru unități școlare și cadre didactice, care prevăd anumite reguli pentru organizarea activităților în cadrul programelor „Școala altfel” și „Săptămâna Verde”.

„Directorii unităților de învăţământ preuniversitar se vor asigura că aceste proiecte tematice sunt girate de obiective cadru, stabilite la nivelul fiecărei unități şcolare, în cadrul unui consiliu profesoral tematic, şi nu vor aproba cuprinderea în aceste săptămâni tematice a activităților de petrecere a timpului liber, din categoria excursiilor și a vizitelor, în tară şi/sau în străinătate!”, se menționează în documentul trimis către școli.

„Nu trebuie mers neapărat în excursii”

Atât „Săptămâna Verde”, cât și „Școala Altfel” sunt perioade de timp dedicate atingerii unor competențe specifice – cum aplică elevii teoria în practică.

Or, de cele mai multe ori, aceste zile erau, în esență, o povară financiară pentru părinți, lucru pe care, recent, ministrul Daniel David l-a catalogat drept „ilegal”.

„Am dat și instrucțiuni în sistem cum trebuie să se desfășoare. Nu trebuie mers neapărat în excursii”, a spus ministrul.

Ce a evidențiat analiza UBB

Potrivit unei analize UBB realizate în 2021, printre punctele slabe ale acestor săptămâni sunt suprasolicitarea mijloacelor de transport în comun, nu există o bază sportivă adecvată, nu există finanțare.

Printre punctele forte au fost subliniate „dezvoltarea spiritului competitiv din mai multe puncte de vedere, descoperirea sau consolidarea unor abilități și competențe.

Programul „Săptămâna Verde” a fost introdus de ministrul Daniel Funeriu, iar Săptămâna Verde a fost implementată în școli la inițiativa președintelui Klaus Iohannis, fără niciun fel de studiu sau comentariu de către ministrul de atunci al Educației, Sorin Câmpeanu.

Cluj e singurul județ, deocmadată

Guvernul a susținut financiar numai programul introdus de Klaus Iohannis – anul trecut au fost alocați 100 de milioane de lei pentru „Săptămâna Verde”, însă anul acesta, susținerea financiară a fost eliminată.

Deocamdată, doar ISJ Cluj a emis instrucțiunea ca școlile să nu mai aprobe excursii și vizite în țară și în afara ei, în timpul acestor două săptămâni.