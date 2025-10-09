Ghiduri naţionale pentru prevenirea adicţiilor în şcoli, lansate de ANPCDDA şi Ministerul Educaţiei

„Problema adicţiilor este una importantă pentru şcoala românească, astfel că ministerul îşi propune o abordare mai complexă – 1. controlul fenomenului în afara şcolii (ex. prin implicarea părinţilor şi a autorităţilor de ordine publică); 2. prevenţie/identificare în şcoală (prin implicarea specialiştilor şi a comunităţii şcolare). 3. tratament de specialitate în şcoală şi în afara şcolii (prin implicarea specialiştilor) -, prin colaborare cu diverse alte autorităţi şi/sau prin angajament propriu. Aceste două Ghiduri vin în acest cadru, abordând fenomenul mai ales în segmentele 1 şi 2, ceea ce sperăm să aibă un impact important în reducerea acestui fenomen în şcoala românească”, a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David.

„Lansarea ghidurilor reprezintă un pas important pentru prevenirea consumului de droguri, dar şi pentru alte adicţii, în special în mediul şcolar. Acum, cadrele didactice vor avea la îndemână informaţii practice în baza cărora pot discuta atât cu copiii, diferenţiat pe vârste, cât şi cu părinţii, despre consumul de substanţe, înţelegând totodată şi ce înseamnă comportamentul adictiv. De asemenea, familia are acum o primă resursă pentru a înţelege cum putem să intervenim acasă. Îi mulţumesc domnului ministru Daniel David pentru deschidere şi colaborare. Dacă vrem ca tinerii noştri să se dezvolte sănătos, trebuie să consolidăm parteneriatul familie-şcoală-comunitate locală”, spune preşedintele ANPCDDA, Rareş Petru Achiriloaie.

Pentru prima dată în România, cadrele didactice vor avea acces gratuit la ghiduri elaborate de specialişti ai ANPCDDA şi MEC, în colaborare cu societatea civilă. În ghiduri sunt „prezentate metode şi principii pe care cadrele didactice le vor putea aplica pentru a preveni consumul de substanţe sau alte comportamente adictive. De asemenea, materialele conţin şi o prezentare a unor metode eficiente prin care profesorii pot dezvolta, la nivelul familiei, abilităţi necesare prevenirii adicţiilor la adolescenţi.”

Primul ghid conţine principii de intervenţie educaţională şi recomandări metodologice adaptate pe grupe de vârstă, precum şi exemple de activităţi de prevenţie. Al doilea ghid este dedicat părinţilor, oferindu-le informaţii despre riscurile asociate consumului de droguri şi modalităţi de educaţie şi intervenţie eficientă în familie.

„Aceste ghiduri au fost transmise tuturor inspectoratelor şcolare din ţară care, la rândul lor, le vor transmite tuturor instituţiilor de învăţământ”.