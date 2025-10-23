STUDIU: Peste jumătate dintre părinții din România discută zilnic cu copiii lor despre utilizarea rețelelor sociale, însă mulți se simt încă nepregătiți să îi sprijine în navigarea online

Sub inițiativa „Let’s Have the Talk”, World Vision România și TikTok își propun să încurajeze conversațiile autentice în familii și utilizarea funcțiilor de siguranță și bunăstare ale TikTok pentru o experiență digitală pozitivă