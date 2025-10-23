STUDIU: Peste jumătate dintre părinții din România discută zilnic cu copiii lor despre utilizarea rețelelor sociale, însă mulți se simt încă nepregătiți să îi sprijine în navigarea online

Un nou studiu național realizat de World Vision România în parteneriat cu TikTok arată că, deși 51% dintre părinții din România discută zilnic cu copiii lor despre utilizarea rețelelor sociale, aproape 70% nu au încredere încă în abilitățile lor de a-i susține atunci când navighează online. Mai mult, deși aproape 90% dintre părinți afirmă că adolescenții lor sunt dispuși să discute cu ei despre experiențele lor online, multe familii nu consideră că au instrumentele și cunoștințele necesare pentru a transforma aceste conversații într-o formă de sprijin real.
World Vision România și TikTok și-au unit forțele pentru a încuraja famillile să poarte conversații autentice despre experiența online și să stabilească împreună limite sănătoase în mediul digital – folosind în același timp activ instrumentele de siguranță disponibile pe platformă.
Citeşte comunicatul integral AICI