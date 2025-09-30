Prima pagină » Știrile zilei » Donald Trump anunță că s-a ajuns la o înțelegere cu Universitatea Harvard

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că Universitatea Harvard a ajuns la un acord cu administrația sa și va plăti suma de 500 de milioane de dolari, în urma negocierilor desfășurate, relatează Reuters.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
01 oct. 2025, 01:02, Știri externe

„Linda (McMahon, secretara pentru educație n.r.) finalizează detaliile finale. Vor plăti aproximativ 500 de milioane de dolari și vor opera școli profesionale. Vor învăța oamenii cum să folosească inteligența artificială și multe alte lucruri”, a declarat, marți, președintele american. 

Administrația Trump a amenințat mediul universitar cu tăierea fondurilor federale, invocând protestele pro-palestiniene, politicile climatice, regulile privind persoanele transgender și inițiativele de diversitate și incluziune. 

Universitatea Harvard a fost amenințată cu tăieri de fonduri federale în valoare de până la 2.3 miliarde de dolari. 

De asemenea, administrația de la Washington a acuzat instituția de antisemitism, însă grupurile civice au susținut că administrația echivalează antisemitismul cu criticarea acțiunilor militare ale Israelului în Fâșia Gaza.  

Acorduri similare au fost încheiate de administrație cu Universitățile Brown și Columbia. Potrivit Casei Albe, Brown urmează să plătească 50 de milioane de dolari, iar Columbia, suma de 200 de milioane de dolari. 