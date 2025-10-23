Prima pagină » Comunicate » Exclusiv în portofoliul North Bucharest Investments: Primes Lake Collection

Exclusiv în portofoliul North Bucharest Investments: Primes Lake Collection

North Bucharest Investments (NBI) anunță includerea în portofoliul său, în exclusivitate, a proiectului Primes Lake Collection. O colecție limitată de opt apartamente boutique, amplasate pe malul lacului Floreasca, fiecare ocupând un întreg etaj privat, un concept arhitectural unic în București. Fiecare apartament oferă un nivel excepțional de intimitate și exclusivitate, devenind un statement de rafinament și independență urbană
Mediafax
23 oct. 2025, 10:37, Comunicate

Fiecare locuință oferă o combinație rară de arhitectură rafinată și priveliști spectaculoase asupra lacului, transformând Primes Lake Collection într-o destinație rezidențială distinctivă în nordul Capitalei.

Proiectul include apartamente cu 3 până la 5 camere, penthouse-uri și unități cu grădină privată, cu suprafețe între 180 și 700 mp. Cu acces direct către pontonul privat, două grădini japoneze amenajate pentru relaxare și un concept care integrează eleganța contemporană cu natura, ansamblul stabilește un nou reper al locuirii rafinate din București.

