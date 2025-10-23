Exclusiv în portofoliul North Bucharest Investments: Primes Lake Collection

Fiecare locuință oferă o combinație rară de arhitectură rafinată și priveliști spectaculoase asupra lacului, transformând Primes Lake Collection într-o destinație rezidențială distinctivă în nordul Capitalei.

Proiectul include apartamente cu 3 până la 5 camere, penthouse-uri și unități cu grădină privată, cu suprafețe între 180 și 700 mp. Cu acces direct către pontonul privat, două grădini japoneze amenajate pentru relaxare și un concept care integrează eleganța contemporană cu natura, ansamblul stabilește un nou reper al locuirii rafinate din București.

