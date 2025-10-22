Ministrul Transporturilor: Banca Europeană de Investiţii a aprobat şapte noi propuneri de finanţare prin Fondul pentru Modernizare

Potrivit ministrului, aceste proiecte completează portofoliul deja aprobat al MTI, în valoare de peste 1 miliard de euro, ridicând astfel totalul investiţiilor gestionate de Direcţia Generală Programe Europene Transport (DGPET) la suma de 2,366 miliarde euro, dedicate modernizării şi decarbonizării transporturilor din România.

Ciprian Şerban spune că, prin Fondul pentru Modernizare, se finanţează înlocuirea utilajelor şi echipamentelor energofage din transportul naval, aerian şi feroviar cu echipamente şi vehicule cu emisii zero – 299 mil. euro, achiziţia de vehicule electrice şi cu emisii zero pentru transportul rutier, feroviar, maritim şi pe căi navigabile interioare – 299 mil. euro, dezvoltarea infrastructurii de mobilitate electrică în comunităţi şi întreprinderi (e-MOVE RO) – 250 mil. euro, reţeaua naţională de staţii de reîncărcare pe autostrăzi, drumuri expres şi drumuri naţionale (programul e-Mobility RO) – 299 mil. euro şi investiţii majore în infrastructura de transport naval şi portuară, pentru eficienţă energetică şi adaptare la schimbările climatice – 150 mil. euro.

În perioada următoare, Ministerul Transporturilor va elabora ghidurile solicitantului pentru fiecare dintre cele cinci scheme de ajutor de stat aprobate, care vor fi publicate spre consultare publică în secţiunea dedicată a platformei Fondului pentru Modernizare:

„Prin aceste proiecte, România confirmă că este pe drumul corect al transformării transporturilor într-un sistem curat, digitalizat şi interconectat, în care eficienţa energetică şi sustenabilitatea devin noua normalitate”, susţine Ciprian Şerban.