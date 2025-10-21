Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, verificări în Portul Constanța

Potrivit ministrului, proiectul reprezintă o etapă în procesul de tranziție către un port verde și digital, prin creșterea eficienței energetice, reducerea pierderilor, integrarea tehnologiilor inteligente de monitorizare și pregătirea infrastructurii pentru utilizarea energiei regenerabile și a sistemelor de alimentare electrică pentru nave.

Valoarea totală a proiectului este de 23,05 milioane de euro, cofinanțată prin Programul Operațional Infrastructura Mare și Programul Transporturi.

Proiectul vizează creșterea siguranței și eficienței în alimentarea cu energie electrică a operatorilor portuari, modernizarea sistemului electroenergetic prin trecerea de la 6 kV la 20 kV și integrarea unui sistem SCADA centralizat pentru monitorizare și control în timp real.

„Investiția consolidează Portul Constanța ca hub logistic eficient, sigur și durabil, pregătit pentru extinderi viitoare și tranziția energetică europeană”, arată Ciprian Șerban.