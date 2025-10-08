Moșteanu, întâlnire cu reprezentanții BEI în vederea cooperării în domeniul industriei de apărare

Potrivit comunicatului de presă publicat de MApN, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a discutat a avut o întrevedere alături de Robert de Groot, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții (BEI), dar și Ioannis Tsakiris, vicepreședinte BEI, responsabil pentru România.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat aspecte care privesc oportunitățile de cooperare în domeniul industriei de apărare. Reprezentanții BEI au prezentat posibilități concrete de colaborare, prin dezvoltarea de parteneriate și extinderea criteriilor de eligibilitate pentru proiectele de investiții în acest sector strategic, potrivit sursei citate.

Discuțiile au avut loc la sediul Ministerului Apărării.

Banca Europeană de Investiții (BEI) este o instituție financiară independentă, care își stabilește în mod autonom deciziile privind contractarea împrumuturilor și acordarea de credite, în funcție de proiect și de oportunitățile de pe piețele financiare.

În cadrul Uniunii Europene, BEI urmărește prioritățile de finanțare stabilite la nivel european, iar în afara UE, BEI sprijină politicile de dezvoltare și cooperare în diverse țări ale lumii.