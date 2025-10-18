Guvernatorul Băncii Angliei a explicat care ar putea fi următorul motor major al creșterii economice 

Guvernatorul Băncii Angliei (BoE), Andrew Bailey, a declarat sâmbătă că inteligența artificială ar putea deveni următorul motor major al creșterii economice, comparând-o cu descoperiri anterioare precum electricitatea și internetul, scrie Baha.

Vorbind la Panelul de Perspective Economice Globale, Bailey a îndemnat guvernele și companiile să investească în inteligența artificială, asigurându-se în același timp că aceasta se dezvoltă „în mod corespunzător și bine”.

Mai mult, Bailey a remarcat că creșterea pe termen lung a venit adesea în valuri, modelată de inovații care s-au răspândit inegal în diferite industrii. El a menționat productivitatea mai scăzută și restricțiile comerciale drept provocări care fac inovația mai urgentă.

„Dacă numitorul crește mai lent, elaborarea politicilor economice devine mai dificilă”, a spus el.