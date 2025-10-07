Pensiile mici pot duce la situații dramatice. Soluțiile pentru venituri cât mai mari la bătrânețe. Pastila Financiară by Mediafax

Expertul financiar Alexandru Chirilă explică modul în care se acumulează contribuțiile de stat la pensie. Acesta dă ca exemplu un salariu actual de 5.000 de lei. Cu o rată de înlocuire de 24%, salariatul de astăzi va primi în 2070 o pensie de 1.200 de lei.

Acesta mai precizează că, alături de contribuțiile aferente Pilonului 2 acumulat, salariatul ar putea ajunge în viitor la o pensie de 2.000 – 2.500 de lei, adică un procent de maxim 50% din salariul actual.

„Sunt convins că avem și în prezent vârtstinici care au astfel de pensii. Nu cred că au parte de o iarnă ușoară. Cresc facturile la gaz, cresc facturile la electricitate”, a precizat Chirilă.

Pensionarii care au venituri mici, întâmpină probleme, cel puțin în timpul iernii. „Auzim situații dramatice. Sunt persoane aflate la pensie care nu își permit să acopere facturile și se retrag pe parcursul zilei în moluri, în magazine, doar pentru a se încălzi, pentru că nu își permit acasă să țin aerul condiționat sau centrala să funcționeze”, a precizat Adrian Artene, gazda emisiunii.

„E trist și cred că, de multe ori, ne spunem: ′Nouă nu o să ni se întâmple′. Dar nici nu acționăm strategic pentru a nu ajunge în situația asta”, a declarat specialistul în finanțe.

Soluții există, dar trebuie gândite din timp

Pentru a cumula cât mai multe venituri la bătrânețe, salariații din prezent au la îndemână contribuții la Pilonul 2, dar și Pilonul 3. De asemenea, o soluție este reprezentată și de investiții.

