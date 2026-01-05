Analiștii pariază pe Europa în 2026: băncile și energia verde, în topul investițiilor

După cea mai bună performanță a piețelor europene din ultimii patru ani, analiștii marilor bănci de investiții cred că acțiunile din regiune mai au spațiu de creștere și în 2026. Pariurile se concentrează pe sectoare considerate „sigure” într-o economie incertă: băncile, energia regenerabilă, electrificarea, apărarea și infrastructura.

Sectorul bancar rămâne favorit

Băncile, vedetele anului 2025, rămân în fruntea recomandărilor. Morgan Stanley și Barclays, două dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, consideră că sectorul este bine poziționat datorită capitalului solid, creșterii creditării și evaluărilor încă atractive. „Băncile sunt de departe cel mai favorizat sector european”, spun analiștii Morgan Stanley, citați de Bloomberg, care mizează pe un context extern favorabil.

Potrivit acestora, companiile europene ar urma să beneficieze de redresarea economică din SUA, piață care generează aproximativ 23% din veniturile lor.

Printre titlurile preferate se numără Banco Santander, ING, Société Générale, Lloyds, dar și giganți industriali precum Siemens Energy, Airbus sau Rheinmetall.

Energia verde, noul pariu

Energia verde și electrificarea sunt văzute ca următoarele mari motoare de creștere. UBS, una dintre cele mai mari bănci elvețiene de investiții, estimează că Europa intră într-o nouă fază de investiții structurale, susținute de peste 2.000 de miliarde de euro alocate rețelelor electrice și energiei curate.

„Cele mai atractive oportunități apar din reînnoirea Europei. Politicile interne creează noi campioni globali în regenerabile, electrificare și infrastructură”, a explicat Gerry Fowler, strateg UBS.

Printre numele văzute ca având potențial de expansiune internațională se numără EDP, Solaria, Acciona, Prysmian și Rexel, capabile să transforme avantajele locale în creștere pe piețele internaționale.

Germania, favorita europenilor

Un alt pariu important este Germania, unde măsurile de stimulare economică ar putea susține profitabilitatea companiilor. Deutsche Bank spune că vede Germania mai bine poziționată decât restul Europei și pariază pe companiile care pot câștiga direct din cheltuielile statului.

„Există o preferință clară pentru companiile care vor câștiga cel mai mult din stimulentele de la Berlin”, spun analiștii germani.

Europa, mai ieftină decât SUA

Potrivit băncii americane de investiții Jefferies, acțiunile europene rămân în continuare mai ieftine decât cele americane. Acest lucru le face atractive într-un scenariu în care investitorii caută valoare și extind raliul bursier dincolo de marile nume din SUA. „Argumentele pentru creșterea expunerii pe Europa nu au fost niciodată mai puternice”, notează banca.

După un an foarte bun, Europa nu este doar „alternativa mai ieftină” la SUA, ci o piață cu propriile motoare de creștere, în care băncile și energia verde joacă rolurile principale, anticipează analiștii economici.