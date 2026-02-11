Tranziția energetică, mai complicată decât se credea: marile companii încetinesc investițiile în energia verde

Decizia gigantului britanic British Petroleum (BP) arată că trecerea de la combustibilii fosili la energia verde este mai dificilă și mai costisitoare decât se estima în urmă cu doar câțiva ani. Compania a anunțat că va opri programul de răscumpărare a acțiunilor și va folosi banii disponibili pentru a-și reduce datoria, care se ridică la aproximativ 22 de miliarde de dolari.

„Reducerea datoriei este principala noastră prioritate”, a declarat directorul financiar Kate Thomson pentru Financial Times. „Un bilanț mai puternic înseamnă costuri mai mici de finanțare și mai mulți bani disponibili”, a explicat aceasta, subliniind că astfel compania se poate dezvolta mai stabil pe termen lung.

Corecții de miliarde pe proiectele de energie verde

În ultima perioadă, gigantul britanic a investit puternic în proiecte de energie regenerabilă, o strategie ambițioasă care nu a adus rezultatele financiare așteptate. Acum, grupul a redus valoarea unor proiecte din energia verde cu 3,1 miliarde de dolari, în special în sectorul solar și biogaz.

În paralel, și-a diminuat planurile de investiții pentru acest an. Bugetul va fi redus de la 14–16 miliarde de dolari în anii anteriori la aproximativ 13 miliarde de dolari. În același timp, compania vrea să taie considerabil cheltuielile de funcționare până în 2027.

Incertitudini pe piața petrolului

Decizia a surprins piața, mai ales că multe companii din industrie au folosit în ultimii ani sume importante pentru răscumpărări de acțiuni și dividende, ca metodă de a recompensa investitorii. Suspendarea acestui program ar putea economisi peste 6 miliarde de dolari, însă a fost percepută ca un semn de prudență, iar acțiunile companiei au scăzut imediat după anunț.

În spatele acestor măsuri se află și incertitudinea legată de evoluția pieței petrolului. Analiștii se așteaptă la fluctuații în acest an, pe fondul creșterii ofertei globale. Chiar dacă prețul petrolului a început să urce din nou la începutul anului, marile companii petroliere rămân precaute și încearcă să-și consolideze poziția financiară.

Datorii mari, profit stabil

Rezultatele financiare arată că datoria totală nu s-a redus semnificativ în ultimul an, în ciuda planurilor anterioare de scădere. În același timp, cheltuielile operaționale au rămas aproape la același nivel, chiar dacă s-au făcut reduceri în unele zone. Conducerea a explicat că o parte din bani au fost direcționați spre creșterea producției și preluarea unor participații în proiecte existente, ceea ce a adus costuri suplimentare.

Gigantul britanic a raportat profituri ajustate de aproximativ 1,5 miliarde de dolari în ultimul trimestru al anului, în linie cu așteptările analiștilor.

Strategiile din energie se schimbă

Schimbările arată că marile companii energetice își regândesc strategia. Tranziția către energia verde continuă, dar nu mai este văzută ca un proces rapid și ușor. Investițiile sunt evaluate mai atent, iar stabilitatea financiară devine din nou prioritatea principală.

Tendința nu este izolată. Alte companii importante din industrie au transmis semnale similare: Shell a anunțat că va continua răscumpărările de acțiuni, dar cu prudență, în timp ce grupuri europene precum TotalEnergies și Equinor au indicat că le vor reduce, păstrând rezerve mai mari de numerar. În ansamblu, marile companii din energie par să încetinească ritmul investițiilor în proiectele verzi și să fie mai atente la costuri, deoarece aceste proiecte necesită sume din ce în ce mai mari.