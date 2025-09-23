Investiții cu randament real pozitiv? Alternativele eficiente la depozitele bancare – Pastila Financiară by Mediafax

De secole, depunerea banilor într-un cont bancar părea cea mai sigură opțiune. Dar, așa cum au subliniază Adrian Artene și Alexandru Chirilă în noul episod din Pastila financiară, acest lucru a devenit o iluzie. Cu rate ale dobânzii care oscilează între 4 și 7% și o inflație care se menține la 7-9%, economiile dvs. se diminuează de fapt de la o lună la alta. Poate părea o opțiune sigură, dar puterea de cumpărare a banilor depunătorilor, scade constant.

Obligațiuni de stat: o soluție reală pe termen mediu și lung

Deci, care este o opțiune mai bună? Experții au orientat conversația către obligațiunile de stat, evidențiind în mod special recentul program Tezaur. Acestea par mult mai promițătoare pe termen mediu și lung, oferind rate de 6,9% pentru un an, 7,5% pentru trei ani și un solid 7,85% dacă vă angajați pentru cinci ani. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, dacă investiți 10.000 de lei într-o obligațiune pe trei ani la 7,5%, veți primi înapoi 12.423 de lei la scadență. Extindeți asta la cinci ani, și suma inițială ar putea crește la aproape 14.600 de lei! Chiar și cu inflația încă în jur de 7-8%, aceste obligațiuni sunt o raritate care oferă de fapt un randament pozitiv după luarea în calcul a creșterii prețurilor.

Riscurile și lecția dură a Greciei

Dar stați puțin – nu totul este roz și nici bani mereu pe plus! Artene și Chirilă au adăugat și o doză de realism necesară, avertizând asupra posibilității ca România să fie retrogradată la statutul de „junk”. Asta înseamnă, în esență, că piețele internaționale își pierd încrederea în finanțele țării. Amintiți-vă de Grecia în 2012, când deținătorii de obligațiuni au pierdut 53% din investițiile lor – o amintire dură că nici măcar obligațiunile de stat nu sunt complet imune la risc. Concluzia lor? Nu puneți toate ouăle într-un singur coș! Este extrem de important să vă distribuiți investițiile în diferite țări și pe perioade de maturitate variate.

Creștere pe termen lung: piața de valori și companiile solide

Pe lângă obligațiunile de stat, experții au sugerat și urmărirea pieței de valori pentru creștere pe termen lung. Aceasta ar putea însemna să investiți în fonduri tranzacționate la bursă (ETF) sau să vă plasați banii în companii bine stabilite, cunoscute pentru plata dividendelor regulate, precum Coca-Cola sau Johnson & Johnson. Ei susțin că bursa este, în esență, o oglindă a economiei, iar performanța impresionantă a indicelui BET – care s-a dublat în doar patru ani – susține cu siguranță ideea că această piață are un potențial serios.

Deci, concluzia trasă după toată expunerea din „Pastila Financiară”? Deși obligațiunile de stat pot fi o mișcare inteligentă în acest moment, este esențial să nu pariați totul pe un singur cal. Într-o lume cu inflație ridicată, îmbunătățirea cunoștințelor financiare și diversificarea portofoliului sunt cele mai bune arme pentru a transforma economiile câștigate cu greu în ceva cu adevărat profitabil.

Emisiunea integrală se poate urmări aici: Pastila financiară cu Adrian Artene si Alexandru Chirilă.