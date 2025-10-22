Angel Tîlvăr: ,,Violența în școli – un subiect pe cât de îngrijorător, pe atât de actual,,

,,Educația este rezultatul a câtorva vectori: familia, școala, societate în ansamblul ei; incluzând aici și social media. Nu este, deci, suficient să avem planuri naționale aflate într-un stadiu sau altul de implementare. Trebuie să existe o colaborare intensă între părinți și școală. Elevii de astăzi pot fi nu doar afectați pe moment de violență, dar pot suferi traume care să îi marcheze chiar și atunci când vor fi adulți. Educația în familie este esențială în formarea caracterului viitorilor adulți. În familiile în care există comportamente care au legătură cu violența, vor crește copii pentru care violența sau agresivitatea va reprezenta un reper la care se vor raporta. Pentru că părinții sunt, în majoritatea cazurilor, modele pentru mai toți copiii.,, , afirmă deputatul social-democrat.
