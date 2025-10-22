Angel Tîlvăr: ,,Violența în școli – un subiect pe cât de îngrijorător, pe atât de actual,,

Violența în școli poate fi combătută prin educație, prevenție și printr-o colaborare mai bună între părinți și profesori, arată deputatul PSD, Angel Tîlvăr, într-o declarație politică depusă la Parlament.