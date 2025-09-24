Angel Tîlvăr: ,,Combaterea părăsirii timpurii a educației trebuie să fie o prioritate,,

Într-o declarație politică depusă la Camera Deputaților, social-democratul atrage atenția asupra faptului că România se situează în topul statelor membre ale Uniunii Europene cu una dintre cele mai mari rate ale părăsirii timpurii a educației pentru categoria de tineri având vârste cuprinse între 18 și 24 de ani: ,,În 2023 a fost de 16,6%. O estimare pentru 2024 este de 16,8%; asta, în timp ce media europeană a fost de 9,5% în 2023 și de 9,6% în 2026.,,

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21295