Comunicat de presă

Acțiunea de plantare CODRU va avea loc sâmbătă și duminică (25, 26 octombrie), cu începere de la ora 10:00, până la ora 17:00, iar Festivalul Recoltei, va avea loc în paralel, dar se va extinde cu o zi în plus, până luni (27 octombrie).

La fața locului vor fi amenajate zone de relaxare, food & drinks, market cu produse locale și spații pentru copii, iar plantarea se va desfășura în sesiuni din oră în oră.

Participarea la acțiunea de plantare se face pe bază de înscriere în formularul dedicat, pe care îl găsiți aici, iar organizatorii vor asigura toate echipamentele și materialele necesare. Accesul este liber, iar participanții sunt sfătuiți să se îmbrace adecvat condițiilor meteo.

