Comunicat de presă

CODRU Festival împreună cu Primăria Remetea Mare, îi invită pe toți iubitorii de natură să ajute la plantarea a peste 10 mii de puieți într-un cadru de sărbătoare. În paralel cu plantarea va avea loc și prima ediție a Festivalului Recoltei de la Ianova, o poveste despre comunitate, tradiții și despre un viitor mai verde.
Mediafax
23 oct. 2025, 17:40, Comunicate

Acțiunea de plantare CODRU va avea loc sâmbătă și duminică (25, 26 octombrie), cu începere de la ora 10:00, până la ora 17:00, iar Festivalul Recoltei, va avea loc în paralel, dar se va extinde cu o zi în plus, până luni (27 octombrie).

La fața locului vor fi amenajate zone de relaxare, food & drinks, market cu produse locale și spații pentru copii, iar plantarea se va desfășura în sesiuni din oră în oră.

Participarea la acțiunea de plantare se face pe bază de înscriere în formularul dedicat, pe care îl găsiți aici, iar organizatorii vor asigura toate echipamentele și materialele necesare. Accesul este liber, iar participanții sunt sfătuiți să se îmbrace adecvat condițiilor meteo.

