Chery inaugurează showroom-ul flagship din București și lansează noul TIGGO 4 în România

Situat pe Șos. Colentina 459, showroom-ul cu o suprafață de aproape 900 mp a fost conceput ca un spațiu premium de interacțiune cu brandul: clienții pot descoperi noile modele TIGGO, beneficia de consultanță personalizată și se pot bucura de un design modern, cu zone dedicate relaxării și dialogului. Mai mult decât un punct de vânzare, showroom-ul funcționează ca un hub de experiență, unde vizitatorii au acces la întreaga gamă Chery și la evenimente speciale, menite să consolideze relația cu publicul român.

„Deschiderea showroom-ului flagship din București și lansarea noului TIGGO 4 reprezintă o dublă confirmare a angajamentului Chery pe piața locală. Am creat un spațiu în care clienții pot descoperi direct universul Chery, iar prin TIGGO 4 aducem un model accesibil, sigur și eficient energetic, adaptat cerințelor de mobilitate din România. Este doar începutul unei etape în care Chery își propune să devină un jucător de referință în industria auto locală.” a declarat Adrian Narcis Ghiță, CEO al Grupului AUTO ITALIA.

