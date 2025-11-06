OLX lansează al doilea târg digital de piese auto, agro și accesorii din România

În perioada 7–13 noiembrie 2025, platforma OLX organizează cea de-a doua ediție a Târgului Digital de Piese Auto, agro și accesorii în colaborare cu Agromir (sponsor principal), un eveniment dedicat comunității auto din România, care aduce împreună cumpărători, vânzători profesioniști și specialiști din domeniul auto.

Târgul digital transformă experiența de cumpărare într-una rapidă și sigură: utilizatorii pot descoperi oferte de la vânzători verificați din toată țara, iar profesioniștii beneficiază de o platformă vizibilă, care le conectează afacerea direct cu publicul auto activ.

