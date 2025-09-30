Milestone Systems a participat la EXPO RETAIL 2025 – Digital, Green & Tech

Evenimentul este recunoscut ca fiind cel mai important târg profesional dedicat tehnologiilor, echipamentelor și serviciilor pentru sectoarele Retail, eCommerce și FMCG, atrăgând directori și lideri din această industrie din întreaga regiune.

„Inteligența video și soluțiile pe platforme deschise sunt elemente esențiale în operațiunile moderne de retail. EXPO RETAIL ne-a oferit oportunitatea de a interacționa direct cu decidenți din România și din întreaga regiune CEE, demonstrând cum soluțiile Milestone nu doar protejează activele, ci ajută retailerii să-și optimizeze performanța și să ofere experiențe mai bune clienților”, a declarat Marina Tacheva, Inside Sales Channel Manager, SEE, Milestone Systems. Reprezentații Milestone au prezentat XProtect Video Management Software (VMS) – o platformă deschisă, flexibilă și scalabilă, concepută pentru a răspunde provocărilor în continuă schimbare din retailul modern. Vizitatorii au avut ocazia să participe la demonstrații live și discuții despre modul în care tehnologia video poate spori securitatea, preveni pierderile și optimiza operațiunile zilnice în lanțuri de retail cu o singură locație sau cu mai multe.

Citeşte comunicatul integral AICI