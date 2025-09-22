Prima pagină » Comunicate » Weekend legendar la Mediaș. Lansări multiple în prezența lui Turrepitz, paznicul cetății!

În acest sfârșit de săptămână, curtea castelului din Mediaș a fremătat de viața și noutăți la Weinfest Mediaș Schmecker 2025!
22 sept. 2025, 15:56, Comunicate

Un eveniment social deosebit dedicat istoriei, culturii și tradițiilor vinului, simultan cu dezvoltarea turismului și conștientizarea comunității referitor la importanța orașului în istoria viticulturii internaționale.

În cadrul evenimentului, Turrepitz – paznicul cetății Mediaș de pe turnul Trompeților a îmbrăcat în acest an hainele de somelier și s-a transformat în Schmecker. Astfel, s-au lansat : legenda lui Schmecker – degustătorul pe pagina de web schmecker.eu, nouă pagină web a strategiei de promovare multiconcept “Mediaș – The core of Transylvania” coreoftransylvania.ro și 3 melodii destinate promovării orașului Mediaș.

