Weekend legendar la Mediaș. Lansări multiple în prezența lui Turrepitz, paznicul cetății!

Un eveniment social deosebit dedicat istoriei, culturii și tradițiilor vinului, simultan cu dezvoltarea turismului și conștientizarea comunității referitor la importanța orașului în istoria viticulturii internaționale.

În cadrul evenimentului, Turrepitz – paznicul cetății Mediaș de pe turnul Trompeților a îmbrăcat în acest an hainele de somelier și s-a transformat în Schmecker. Astfel, s-au lansat : legenda lui Schmecker – degustătorul pe pagina de web schmecker.eu, nouă pagină web a strategiei de promovare multiconcept “Mediaș – The core of Transylvania” coreoftransylvania.ro și 3 melodii destinate promovării orașului Mediaș.

