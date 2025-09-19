MEDIAFAX lansează seria de conferințe „Portret România” la Constanța: Hub Economic și Pilon Strategic în Dezvoltarea Țării

„Portret România” este o serie de evenimente regionale marca MEDIAFAX, menită să contureze o imagine clară și actuală a dinamicii economice din cele mai importante zone ale țării. Fiecare ediție aduce în prim-plan provocările, oportunitățile și actorii-cheie care modelează viitorul comunităților locale.
Temele conferinței „Portret Constanța”
- Brand de Oraș & Turism: redeschiderea Cazinoului, reabilitarea patrimoniului cultural și investiții în turism
- Energie & Sustenabilitate: gazul din Marea Neagră și potențialul offshore, proiecte eoliene și cogenerare, rețele și centrale termice, sustenabilitate în zona litorală
- Infrastructură de Transport: modernizarea Portului Constanța, logistică și conexiuni multimodale, infrastructura feroviară și rutieră în zona portuară
- Agricultură & Economie Locală: irigații 2025 și adaptare climatică, oportunități pentru IMM-uri în export și logistică
Speakeri confirmați
- George-Sergiu Niculescu, Președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (TBC)
- Irinel Ionel Scrioșteanu, Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (TBC)
- Ruxandra Sereșcu, Președinte al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța
- Ec. Ichim Marian, Director General, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța
- Cristian Barhălescu, Președinte ANAT Sud-Est
- Daniel Citirigă, Decan al Facultății de Istorie și Științe Politice
Conferința va include o sesiune interactivă de Q&A cu participanții, precum și concluzii strategice privind prioritățile de dezvoltare pentru regiunea Constanța.
Parteneri ai evenimentului:
Transgaz, Profi România, Portul Maritim, Novum, Oil Terminal, Radisson.
Despre MEDIAFAX
MEDIAFAX este prima agenţie de presă independentă din România, cu o audiență de peste 10 milioane de vizitatori unici lunar. Prin conferințele „Portret România”, MEDIAFAX aduce la aceeași masă lideri locali și naționali, investitori și reprezentanți ai comunității, pentru a defini împreună direcțiile de dezvoltare ale țării.