Genetec aduce investigații mai rapide și mai inteligente în Security Center SaaS

Genetec Inc. („Genetec”), lider global în software de securitate fizică pentru întreprinderi, a anunțat astăzi noi funcționalități de investigație bazate pe inteligență artificială (IA) în platforma Security Center SaaS. Acestea îi ajută pe operatori să identifice rapid dovezi video, să înțeleagă contextul evenimentelor și să închidă cazurile într-un timp mult mai scurt.

Pentru multe organizații, investigațiile înseamnă încă ore întregi de derulare a înregistrărilor video și folosirea mai multor sisteme. Noile funcționalități din Security Center SaaS reunesc toate etapele investigației într-o interfață modernă și intuitivă, unde operatorii pot căuta persoane sau vehicule în imagini live sau înregistrate folosind limbaj natural și filtre avansate.

