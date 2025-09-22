RONOG 10: Zece ani de inovație și colaborare în industria telecom

Cu peste 250 de participanți din 29 de țări, evenimentul a consolidat rolul său ca platformă de networking, inovație și schimb de experiențe tehnice, printr-o conferință intensă, sesiuni de prezentări și un program de socializare care a încurajat parteneriatele și colaborarea între participanți.

Evenimentul a început la ora 8:30 cu înregistrarea participanților, networking și cafeaua de bun venit. De la ora 9:00 a urmat mesajul de bun venit adresat participanților de către președintele Asociației Interlan, Eric-Andrei Băleanu, gazda RONOG 10. Mulțumirile au fost îndreptate către sponsorii și partenerii media care au susținut ediția aniversară RONOG 10, contribuind la succesul acestei întâlniri regionale a comunității de operatori de rețele.

