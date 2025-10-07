Inspirație, bune practici și o radiografie a situației locale în CX: CX Conference Bucharest 2025 aduce în prim-plan liderii globali din Customer Experience și cele mai recente studii despre clienții din România

Desfășurat pe 14–15 octombrie, evenimentul aduce la București lideri internaționali, specialiști locali și cele mai recente cercetări privind percepția și practicile CX pe piața românească, respectiv Customer Centricity Index , realizat în parteneriat cu Ipsos, și CX Maturity Study 2025 , derulat împreună cu Staffino.

Studii și schimb de experiență cu liderii locali și internaționali

Ediția din 2025 marchează lansarea a două cercetări esențiale pentru piața locală. Customer Centricity Index, realizat în parteneriat cu Ipsos, oferă o imagine detaliată asupra modului în care clienții percep brandurile din industrii precum retail, servicii financiare, energie sau telecom.

