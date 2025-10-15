HiPerMath – programul de elită, selectiv și gratuit, care formează olimpicii de top ai României la matematică

Un program conceput pentru performanță

HiPerMath este singurul program din România care acoperă integral traseul de pregătire pentru olimpiadele de matematică, de la baraje până la competițiile internaționale. De șase ani adună laolaltă elevi excepționali, profesori dedicați și foști olimpici care aleg să dea mai departe ceea ce au învățat. Aici s-au format elevii care au scris istorie in ultimii ani la Olimpiadele balcanice de juniori și la Olimpiadele Internaționale de Matematică.

Structura programului este construită cu rigurozitate, fiecare profesor contribuind în domeniul în care este cel mai bun. Programul acoperă toate tematicile esențiale pentru baraje și competițiile internaționale, de la Teoria Numerelor și Algebra avansată, până la Geometrie și Combinatorică.

