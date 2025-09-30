Proiectele PNRR schimbă fața educației din România: Școli dotate, campusuri duale și prima rețea „școala verde” până în 2026

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat marți că rectificarea bugetară pentru 2025 asigură continuarea implementării tuturor proiectelor PNRR autorizate de Guvern și renegociate cu Comisia Europeană.

Prin această etapă, România a evitat pierderea a aproximativ 1 miliard de euro, proiectele cu șanse reale de finalizare fiind păstrate, iar cele cu progres insuficient urmând să fie transferate pe alte linii de finanțare.

Până la sfârșitul anului 2025, peste 5.800 de școli, cluburi și palate ale copiilor vor fi echipate, iar 1.400 de laboratoare inteligente vor fi instalate în 1.093 de licee.

De asemenea, 60 de universități vor finaliza proiecte de digitalizare și vor actualiza programele de studiu, iar cel puțin 100.000 de profesori vor fi certificați în pedagogie digitală.

Până la termenul final din 31 august 2026, vor fi finalizate 2.300 de proiecte destinate școlilor cu risc de abandon, de care au beneficiat direct peste 300.000 de elevi, și vor fi construite 8 campusuri pentru învățământ dual, în parteneriat cu mediul privat și autoritățile locale.

Va fi creată prima rețea de școli verzi

În plus, va fi creată prima rețea de școli verzi, cu 34 de clădiri noi și 8 reabilitate, și vor fi finalizate 45 de proiecte de infrastructură universitară socială, incluzând cămine, cantine și spații de recreere pentru aproape 16.000 de studenți, dintre care 40% din locuri vor fi dedicate tinerilor din medii defavorizate.

„Am reușit să salvăm din pierdere aproximativ 1 miliard de euro și să angajăm proiecte realiste, care vor îmbunătăți semnificativ educația din România,” a subliniat ministrul Daniel David.