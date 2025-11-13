Ministerul Dezvoltării continuă investițiile PNRR, cu 91% din contracte finanțate

„Astăzi guvernul a aprobat memorandumul propus de ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, avizat de Ministerul de Finanțe și de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care s-a aprobat continuarea investițiilor finanțate din PNRR, derulate de Ministerul Dezvoltării”, a spus Cseke Attila, joi, într-o conferință de presă.

„Mesajul nostru către toate autoritățile locale și autoritățile centrale, care sunt beneficiarii acestor investiții, este acela că investițiile din PNRR merg mai departe. Guvernul asigură finanțarea tuturor investițiilor, care au ordini de începerea execuției lucrării la 19 august 2025. Astfel, se vor finanța un număr de 5.372 de contracte, în valoare de 26 miliarde lei cu TVA, ceea ce înseamnă că 91% din contractele încheiate prin Ministerul Dezvoltării pe PNRR, rămân în vigoare și vor fi finanțate. Diferența care nu se finanțează, sunt investiții care, la data de 19 august, nu aveau contracte de execuție de lucrări, deci, practic, sunt prioritizate cele care erau deja în șantier”, a continuat Cseke.

Din toatlul contractelor, 5.249 de contracte au ca beneficiari unitățile administrativ-teritoriale, iar 123 sunt pentru autorități centrale.

„Prin aceste contracte, vor fi reabilitate și eficientizate energetic 1.345 de clădiri de învățământ, și anume 772 de școli, 202 licee, 252 de grădinițe și vor fi construite 110 creșe. De asemenea, vor fi reabilitate și eficientizate energetic 191 de clădiri funcționale din domeniul sănătății, din care 49 de spitale, 141 de dispensare și o policlinică. Vor fi achiziționate 1.184 de vehicule nepoluante, din care 68 tramvaie, 60 troleibuze, 625 de autobuze, 431 microbuze. Nu în ultimul rând, vor fi eficientizate energetic 1.900 de clădiri rezidențiale multifamiliare, adică blocuri de locuințe”, a adăugat ministrul.

„Adoptarea memorandumului presupune un angajament al Guvernului de a finanța, din bugetul de stat, o contribuție financiară de 4.18 miliarde de lei, inclusiv TVA, astfel încât aceste proiecte mature la data de 19 august să poată fi finalizate până la sfârșitul lunii august anul viitor”, mai informează Cseke.

Ministrul Dezvoltării a precizat că, în urma renegocierii cu Comisia Europeană, proporția finanțării prin granturi a crescut la 72%, reducând partea de împrumut la 28%, punctând: „Înainte aveam 69% finanțare din împrumut, ceea ce însemna că intră pe deficitul bugetului de stat, și 31% grant”.

Cseke Attila a subliniat că în prezent Ministerul Dezvoltării are un grad de absorbție de 56%, în creștere față de 15% la începutul mandatului, și că memorandumul oferă perspectiva unei absorbții de 100% sau chiar mai mult până în august 2026.