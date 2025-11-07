Rezervele internaționale ale Ucrainei ating un maxim istoric. „Garantează echilibrul valutar”, spune Banca Centrală

„Intrările mari de fonduri din partea partenerilor internaționali au depășit vânzările nete de valută și plățile Ucrainei aferente datoriei externe”, a comunicat vineri Banca Centrală ucraineană, precizând că rezervele au crescut în octombrie cu 6,4%, ajungând la cel mai ridicat nivel din istoria țării.

Cel mai solid fond de rezervă din istoria Ucrainei

Potrivit reprezentanților băncii, creșterea rezervelor a fost susținută de fondurile primite din partea Uniunii Europene – aproape 4,7 miliarde de dolari prin inițiativa G7 „Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine” (Accelerarea extraordinară a veniturilor pentru Ucraina), de Banca Mondială și de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Deși cifrele absolute sunt uriașe pentru o economie aflată în conflict, mesajul băncii centrale este unul de stabilitate: Ucraina dispune în prezent de cel mai solid fond de rezervă din istoria sa, esențial pentru plata importurilor și a datoriilor externe. Oficialii ucraineni au transmis că rezervele actuale sunt „suficiente pentru menținerea stabilității pieței valutare” și acoperă mai mult de cinci luni de importuri viitoare.

Mai mulți dolari în rezervele Ucrainei

Structura rezervelor s-a modificat semnificativ față de luna septembrie: ponderea activelor în dolari americani a crescut la 68,3%, în timp ce euro a scăzut la 23,7%. Cea mai mare parte a sprijinului financiar internațional pentru Ucraina este acordată în dolari, în special de către Statele Unite și principalele instituții financiare mondiale. În același timp, întărirea monedei americane față de euro a amplificat această pondere în totalul rezervelor.

„Intrările din partea partenerilor externi au fost substanțiale și au contribuit la consolidarea rezervelor într-un moment critic pentru economie”, precizează banca ucraineană.

Plasate dominant în titluri străine

Din totalul de 49,5 miliarde de dolari, 68,3% sunt rezerve deținute în dolari, iar 23,7% în euro, restul fiind împărțit între lire sterline, yeni, yuani și aur monetar, care reprezintă aproximativ 7% din total, potrivit datelor oficiale. Cea mai mare parte a acestor active este plasată în titluri străine – în special obligațiuni guvernamentale cu grad ridicat de siguranță – și în depozite la bănci internaționale de prim rang, oferind lichiditate, siguranță și capacitatea de a susține stabilitatea financiară a țării și plățile externe ale guvernului.

Ucraina beneficiază în 2025 de un flux constant de sprijin financiar internațional destinat menținerii stabilității macroeconomice în contextul războiului. Creșterea rezervelor oferă încredere investitorilor și reduce presiunea asupra monedei naționale, hrivna.